Segundo melhor visitante, Guarani está otimista para enfrentar o Goiás

12/08/2021 | 18:32



O Guarani foca na boa campanha como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B para tentar superar o Goiás, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 19h, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada. O jogo poderá valer um lugar dentro do G-4.

O time campineiro, curiosamente, está se dando melhor longe de Campinas do que dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O aproveitamento até agora é de 62,5%, apenas atrás do Coritiba, com 62,9%. Foram: quatro vitórias, três empates e uma única derrota.

A boa fase como visitante, tendo no último jogo batido o Avaí, por 1 a 0, na Ressacada, deixou o Guarani com 29 pontos, na briga pelo G-4 e até mesmo pela liderança, já que a diferença para o Coritiba, na primeira posição, é de apenas quatro pontos.

"Infelizmente, perdemos dois jogos, mas conseguimos recuperar com duas vitórias importantíssimas e voltamos à parte de cima da tabela, no G-4. O clima é bom, agradável. E agora é só continuar trabalhando, manter os pés no chão, porque ainda não conquistamos nada. Se Deus quiser, vamos conquistar coisas grandes ainda dentro desse campeonato", afirmou Eliel.

O atleta deve receber uma oportunidade entre os titulares, já que o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Bidu, Diogo Mateus e Bruno Sávio, todos suspensos. O primeiro, inclusive, vem sendo peça fundamental na boa campanha da equipe na Série B.

"Creio que a questão física não irá atrapalhar, porque independentemente de quem está jogando, quem não está jogando, todo mundo está trabalhando e tem treinado firme, forte. E eu creio que essa oportunidade apareceu e, se Deus quiser, vou dar o meu máximo, vou ajudar o Guarani", finalizou.