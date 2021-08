Sem medalha em Tóquio, seleção masculina de vôlei é convocada para Sul-Americano

12/08/2021 | 18:24



A seleção brasileira masculina de vôlei volta a se reunir depois da inesperada campanha sem medalha na Olimpíada de Tóquio. A convocação anunciada nesta quinta-feira para o Campeonato Sul-Americano definiu o grupo que treinará a partir da próxima semana no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Foram convocados os seguintes nomes para o torneio: os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Aboubacar; os ponteiros Lucarelli, João Rafael, Vaccari e Adriano; os centrais Lucão, Isac, Flávio e Cledenilson; e os líberos Thales e Maique.

De acordo com a nota oficial, divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Bruninho, Lucão, Lucarelli e Thales só vão integrar os treinamentos do grupo de atletas convocados na outra semana, a partir de 23 de agosto. O motivo foi o aval para um descanso mais prolongado por causa da intensa participação desses jogadores nos Jogos de Tóquio.

Douglas Souza, medalhista de ouro no Rio-2016 e um dos destaques da seleção brasileira na campanha em Tóquio, não esteve entre os convocados por opção. "Estou em um momento prestes a viver a experiência de morar fora do Brasil pela primeira vez e estou muito feliz com essa oportunidade. Tenho uma série de coisas para organizar e esse é um período que preciso me dedicar a vida pessoal. Vou estar na torcida, acompanhando a seleção e desejo boa sorte a todos", disse o ponteiro.

Soberano no Campeonato Sul-Americano, com 32 títulos em 33 edições disputadas, o Brasil fará sua estreia na competição, sediada em Brasília, contra o Peru, em 1º de setembro, às 19 horas.