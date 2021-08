Pai de Virginia Fonseca apresenta piora e influenciadora pede: Continuem orando, por favor!

12/08/2021 | 17:11



Virginia Fonseca deu atualizações sobre o estado de saúde do pai, Mario Serrão, em seus Stories do Instagram. Na última quarta-feira, dia 11, a influenciadora digital contou que Mario teve uma piora em seu quadro e pediu para que os seus seguidores continuassem orando por ele.

Hoje ele não está tão bem... continuem orando pelo meu pai, por favor!, escreveu.

Depois, a esposa de Zé Felipe fez um desabafo sobre a difícil situação de ter o pai internado.

Só quem já passou por isso de familiar em hospital, sabe o quanto dói... ontem ele estava ótimo, hoje já piorou, vamos orar para que amanhã ele esteja melhor!

Virginia ainda abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seus seguidores. Ao falar sobre haters, a youtuber deixou claro que não pretende tirar um período de férias das redes sociais.

- Independente do que eu esteja passando, eu não quero ficar um tempo off. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço, então se eu ficar um tempo off, acho que eu fico pior do que eu já estou.

Vamos torcer para que Mario se recupere, não é?