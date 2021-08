Kim Kardashian revela que Kanye West a ajudou com sua autoconfiança

12/08/2021 | 17:11



Thank you, next? Ao que parece, Kim Kardashian é extremamente grata pelo ex-marido, Kanye West. A socialite participou do podcast We Are Supported By, apresentado por Kristen Bell e Monica Padman, e revelou que o rapper a ensinou a ser uma mulher confiante.

Eu cheguei a um ponto - e talvez seja o fato de que tive um relacionamento com Kanye por uma década, alguém que absolutamente não se importa em ser simpático e que não liga para o que vão pensar dele, contanto que ele esteja sendo fiel a si mesmo - que me ensinou muito sobre a melhor maneira de ser eu mesma e viver o momento. Você não tem que agradar a todos. Enquanto eu for eu mesma, e enquanto fizer da maneira que quero... Tipo, você tem uma vida e a está vivendo por você. Isso me ensinou a ser mais confiante em mim mesma e realmente não me importar tanto com o que as outras pessoas pensam, contou.

Kim e Kanye ficaram juntos por dez anos, mas o casamento chegou ao fim no começo desse ano. Os dois são pais de quatro crianças: North, de oito anos de idade, Saint, de cinco anos, Chicado, de três anos e Psalm, de dois.

A musa ainda abriu o seu coração e relembrou as diversas críticas que recebeu enquanto estava grávida da primeira filha, North West.

A mídia foi brutal comigo por ter ganhado muito peso. Colocavam em capas de revista: Kim ou a baleia Shamu, quem vestiu melhor? Era muito, muito louco. Eu postei recentemente no meu Instagram as matérias que achei. Eles sempre me comparavam a Kate Middleton, chamando ela de desnutrida e eu de baleia. Era nojento, eu nem consigo acreditar. Eu acho que isso não seria aceito hoje em dia, mas matou a minha autoestima. Eu ficava sentada em casa chorando o tempo todo, desabafou.