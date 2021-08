Relembre a trajetória de sucesso do ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos de idade após internação por Covid-19

12/08/2021 | 17:10



Tarcísio Meira morreu no dia 12 de agosto de 2021 após contrair a Covid-19. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 6 de agosto e chegou a ficar intubado na UTI, onde passou por um procedimento de diálise contínua. A informação foi confirmada por representantes do artista através do Instagram, em um comunicado que também rememorou um de seus icônicos papeis: Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira nosso eterno João Coragem que lutou bravamente contra essa terrível doença.

Originalmente Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o ator nasceu em 5 de outubro de 1935 e adotou o Meira da mãe para tornar seu nome mais artístico. O astro começou no teatro, em 1957, e dois anos depois, fez sua estreia nas telinhas ao atuar no teleteatro Noites Brancas, na TV Tupi. Já em 1961, em Uma Pires Camargo, atuou com Glória Menezes pela primeira vez.

Em 1968, Tarcísio migrou para a Globo com a esposa e atuou na novela Sangue e Areia, ambientada na Espanha. Ele interpretou o protagonista, o toureiro Juan Gallardo.

Em 1962, Tarcísio e Gloria se casaram e, no ano seguinte, estrelaram juntos a primeira novela diária da televisão brasileira, na Excelsior. Porém, o ator não tem tantas boas lembranças desse trabalho. Em entrevista ao Vídeo Show em 1999, ele resumiu o que achava da trama: - Era uma novela muito chata e ruim.

Naquele mesmo ano, Tarcísio esteve em A Gata de Vison, interpretando Bob Ferguson, em uma trama ambientada em Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 20, com gângsteres e mafiosos.

De autoria de Janete Clair, Rosa Rebelde tinha como tema central um romance durante o império de Napoleão Bonaparte. Mais uma vez, Tarcísio protagonizou uma novela ao lado de Gloria, em 1969.

Também de Janete Clair e marco na história das novelas, Irmãos Coragem trazia o ator como João, um dos três irmãos principais que desafiam a autoridade de um latifundiário em uma fictícia cidade do interior de Goiás.

Em Santa Catarina, na fictícia Porto Azul, o médico Ciro Valdez, vivido por Meira, desperta a ira do vilão racista Otto Müller, interpretado por Jardel Filho, ao salvar sua vida com um transplante de coração de um jovem negro, usando seu dom de médium. Essa era a trama de O Homem que deve Morrer, de 1971.

Em 1973, em plena ditadura militar, a novela Cavalo de Aço foi bastante prejudicada pelos vetos da censura. Na trama, Tarcísio interpretava Rodrigo, que em busca de vingança pelo assassinato dos pais, lidera uma rebelião contra um inescrupuloso latifundiário.

Já Escalada, de 1975, se desenrolava por três décadas, destacando momentos da história do Brasil como a crise do café e a construção de Brasília. A trama começa no início dos anos 1940, quando o jovem caixeiro-viajante Antônio Dias, personagem de Meira, chega à cidade de Rio Pardo, no interior de São Paulo, disposto a crescer na vida.

Em Brilhante, de 1981, ele atuou novamente com Vera Fischer. O ator vivia Paulo César, um homem inteligente e bom caráter, braço direito de seu sogro na empresa da família.

Em 1983, foi a vez da primeira versão de Guerra dos Sexos, em que Tarcísio viveu Felipe, o filho adotivo de Charlô, personagem de Fernanda Montenegro. Ele era machista como o tio, Otávio, vivido por Paulo Autran, e era pai de Juliana e Analu, interpretadas por Maitê Proença e Ângela Figueiredo. Que elenco de peso!

Em 1988, quando o casal completou 26 anos de casado, estreou Tarcísio & Gloria, série que trazia Meira e Menezes como protagonistas. Mas ao contrário do que o título possa parecer, eles não viviam eles mesmos e sim um casal formado por Bruno, um empresário corrupto, e Ava, uma extraterrestre!

Em 1992, o ator interpretou o protagonista de De Corpo e Alma, novela de Glória Perez que contava uma história de amor inusitada: após perder seu grande amor em um acidente de carro, o personagem de Tarcísio se apaixona pela mulher que recebeu o coração de sua amada em um transplante.

Em 1998, foi a vez do ator viver o simpático empresário César, em Torre de Babel, em que, assim como a vida real, ele vivia um casamento duradouro com Marta, vivida por Glória Menezes.

Em Um Anjo Caiu do Céu, de 2001, o ator interpretou o fotógrafo João Meideiros, que depois de sofrer um acidente, entra em coma e conhece o anjo Rafael, vivido por Caio Blat. A partir daí, ele tem a chance de voltar a viver, mas para isso, precisa resolver suas pendências com suas filhas e antigos amores.

Exibida em 2002, O Beijo do Vampiro trazia uma trama divertida de aventura vampiresca, em que Tarcísio era o vilão Boris.

A novela Páginas da Vida trouxe o ator como o patriarca Tide. Seus frequentes jantares e almoços dados para a família numerosa foi motivo de piada na época da trama, em 2006. Mas o papel também contou com a emoção, já que o personagem perdia sua companheira de anos e depois vivia as aventuras de se envolver com um novo amor, interpretada por Sonia Braga.

A dobradinha com a esposa também aconteceu em A Favorita, de 2008, em que eles viveram um casal que tinha se envolvido na juventude e se reencontra anos depois.

Em seu papel mais recente, de 2018, Tarcísio viveu Lord Williamson em Orgulho e Paixão, pai de Darcy e Charlotte, vividos por Thiago Lacerda e Isabella Santoni.

Após 53 anos de vínculo exclusivo com a TV Globo, em 2020, Tarcísio e sua esposa, Glória Menezes, chegaram ao final de seus contratos com o canal. Na época, o ator falou sobre o período de trabalho dentro da emissora: - Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo.