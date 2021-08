NestFlix: site reúne filmes falsos que aparecem dentro de filmes (reais)

Sérgio Vinícius

12/08/2021 | 16:48



A ideia do NestFlix é tão simples quanto interessante: ele cataloga e reúne filmes ou programas de TV que aparecem em… filmes ou programas de TV (como seriados e desenhos). Entretanto, para estar relacionado no site, é preciso que os filmes ou programas de TV não existam fora do universo em que estão inseridos. Tem de ser a ficção dentro da ficção.

Para ver o conteúdo do NestFlix, basta acessar https://nestflix.fun. Os títulos estão divididos em categorias e é possível realizar buscas. Os desenvolvedores da plataforma – que não tem qualquer ligação com a Netflix – aceitam contribuições e sugestões.

Para aparecer no site, a obra tem que ser ficcional (não vale aparecer um pedço de um filme vreal em outro filme, por exemplo), deve aparecer na tela (não vale somente ser mencionada) e não vale se for programa tipo jornal ou variedades. Se quiser dar seu pitaco ou sugestão, basta entrar em https://nestflix.fun/contribute.

E já que o assunto é obra ficcional, aqui (e abaixo, talvez) você vê o maravilhoso trailer falso de Machete, de Planeta Terror (que depois, pelo sucesso, acabou virando filme mesmo).