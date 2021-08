Correção: Glória Menezes segue internada após morte de Tarcísio Meira

12/08/2021 | 16:09



Ao contrário do que foi informado anteriormente, Glória Menezes não teve alta e segue internada para tratamento contra o coronavírus. Segue texto corrigido:

A atriz Glória Menezes segue internada no Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 12. Ela deu entrada no hospital com complicações da covid-19 no dia 6 de agosto, ao lado do marido, o ator Tarcísio Meira.

Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, 12, aos 85 anos.

Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.

Segundo o boletim médico enviado pelo hospital às 15h28, Gloria Menezes está em "recuperação e desmame progressivo do oxigênio".

Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.

Em uma rede social, a nora do casal, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, chegou a dizer que os dois vinham se cuidando muito, mas que, por um "descuido", acabaram se contaminando.