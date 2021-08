Após duas gestações, Andressa Suita fala sobre mudanças no corpo: Filhos levam tudo da gente

12/08/2021 | 16:11



Ser mãe é uma linda aventura, mas cheia de altos e baixos. Andressa Suita usou as redes sociais para bater um papo com os seguidores e aproveitou para abordar essa questão. De acordo com a modelo, o seu corpo sofreu diversas mudanças logo depois que passou por duas gestações.

Depois de duas gestações os filhos levam tudo da gente. Levam as vitaminas, levam os hormônios, levam toda a disposição, levam nossa memória. Está tudo com eles, né. Graças a Deus e a mãe que lute. Agora que estou conseguindo voltar com meu corpo e olha que eu trabalho com a minha imagem. Eu tenho sempre que estar com o corpo em forma, com o cabelo em dia... A gente cai cabelo, o corpo muda, muda tudo. Filho muda a vida da gente, desabafou.

Suita é mãe de Samuel, de três anos de idade, e Gabriel, de quatro anos, frutos de seu relacionamento com o cantor Gusttavo Lima.