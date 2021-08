Romance no ar? Giulia Buscacio e Richarlison paqueram nas redes sociais

12/08/2021 | 16:11



Ao que parece, a atriz Giulia Boscacio, de 24 anos de idade, está de paquera com o jogador da seleção brasileira Richarlison, de 24 anos. Ela e o atual campeão olímpico trocaram flertes nas redes sociais e ambos não fizeram questão de esconder o que está rolando ao publicarem corações nas postagens do Instagram. Claro que, a partir disso, os fãs ficaram com a pulga atrás da orelha para saberem o real status de relacionamento dos pombinhos.

Recentemente, Giulia terminou o namoro com Pedro Calais, vocalista da banda Lagum. O ex-casal namorava desde dezembro de 2019 e decidiram se separar no início deste mês.

O que você acha? Será que vão ficar apenas nos corações ou algo mais vai rolar?