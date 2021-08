Tarcísio Meira e Paulo José gravaram cena de novela juntos sobre reencontro no céu

12/08/2021 | 16:10



Semana triste para os fãs da dramaturgia brasileira. Como você vem acompanhando, os atores Paulo José, de 84 anos de idade, e Tarcísio Meira, de 85 anos, morreram após enfrentarem problemas de saúde. Em meio a muitas homenagens, o programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes, emocionou o público ao recuperar uma cena em que os atores contracenaram juntos.

O trecho é da novela Um Anjo Caiu do Céu, televisionada em 2001 pela TV Globo. Durante a conversa, Paulo José, que vive Alceu, agradece o amigo João Medeiros, interpretado por Tarcísio Meira, e garante que os dois vão se reencontrar novamente no céu.

Homenagens a Paulo José

Dois dos quatro filhos de Paulo José também prestaram homenagens ao ator nesta quinta-feira, dia 12. A atriz Bel Kutner escreveu:

Meu pai. Amar amar e mais amar. Sempre com seus dizeres irreverentes e divertidos. Muitos bilhetes de amor, cartas e vale-compras para os aniversários: vamos às compras segunda? (nunca íamos, para quê?) E pela casa colava suas rimas: Na Inglaterra até mesmo a rainha, durante o banho, lava sua calcinha, sujou, lavou! Entre outras pérolas da educação subliminar. Mas o mais lindo era entrar no seu apartamento, que era de nós todos, filhos, amigos, amigos dos filhos, amigos dos amigos e ler ao lado da porta em letras grandes escritas por ele na parede de fundo azul índigo: Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.

O editor de vídeo e montador Paulo Henrique Caruso postou uma foto de quando o pai ainda era jovem e escreveu:

Meu pai lindo, queria fazer um texto bonito para você, mas por enquanto tá difícil. Então, obrigado por tudo, descansa, um dia a gente se encontra e faz tudo de novo! Ainda não consigo ver o mundo sem você. Te amo tanto! Vai em paz!

Além dos dois artistas, Paulo José também é pai de Ana e Clara Kutner, frutos de seu relacionamento com Dina Staf.

Velório e cremação

O corpo do ator será velado e cremado no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, dia 12. A cerimônia será restrita aos amigos e familiares, principalmente para evitar aglomerações em período de pandemia de Covid-19.

Paulo José morreu na última quarta-feira, dia 11, em decorrência de uma pneumonia. O artista estava internado há cerca de 20 dias. Em 1992, ele foi diagnosticado com Parkinson e, por isso, estava afastado da televisão há sete anos.