Famosos lamentam a morte de Tarcísio Meira: Mais um ídolo se vai

12/08/2021 | 16:10



Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator Tarcísio Meira, vítima de complicações da Covid-19. Aí gente... mais um ídolo se vai. Quem não amava ver Tarcisão nas telas? (Assim ele era chamado lá em casa pela minha família noveleira.) Coração dos brasileiros e da arte brasileira duplamente partido hoje. Que Deus conforte toda família, escreveu a atriz Erika Januza no Instagram.

A atriz Lilia Cabral fez uma homenagem para o ator no Instagram: Eu me lembro quando eu vi o Tarcísio Meira pela primeira vez. Foi numa estreia de teatro. Ele também nos deixou, e talvez o mais difícil seja a certeza que não se tem mais esse grande ator perto de você, para dar um abraço. Hoje o céu espera por ele. Um beijo afetuoso para toda a família. Um beijo para você, Glória, a grande companheira. Nós estamos aqui para te abraçar, sinta o nosso amor. Sinta o aplauso do Brasil pelo Tarcísio. Amamos vocês!

Fernanda Paes Leme também lamentou a morte de Tarcísio: Eu era a Patty Telles de Mendonça, meu primeiro trabalho na TV! Chegou o episódio em que o pai da Patty finalmente aparecia para ver a filha. Começou um burburinho nos bastidores e de repente me contaram: seu pai vai ser o Tarcísio Meira. Imaginem como eu fiquei! Imaginem a responsabilidade. Chegou o dia, eu nervosa e ele apareceu. A cena era de emoção e estava tudo ali no meu olhar, vendo aquele brilhante ator, que minha mãe sempre foi fã e que eu assistia e admirava desde pequena, na minha frente, lindo, generoso e muito cuidadoso. Fizemos a cena e foi incrível! Ali, eu tive a certeza que atuar era o que queria fazer para sempre! Depois desse dia tivemos outros encontros que jamais esquecerei! Obrigada, Tarcísio Meira, por mim e por toda história da TV, cinema e teatro brasileiro. Fará muita falta. Aplausos!

Thaila Ayala fez um post sobre o assunto em seu perfil do Instagram: Mais uma perda gigante!!! Que Deus conforte o coração dos que ficam! Obrigada e vá em paz.

Cesar Filho escreveu uma homenagem para o ator: Entrevistando Tarcísio e Glória para TV Mulher. Pouco tempo depois, fui morar no Rio Janeiro e, por coincidência, me tornei vizinho deles. Me acolheram de maneira muito especial. O Brasil perde um de seus maiores nomes na dramaturgia, no teatro, cinema e TV. Que a Glória possa se recuperar. Meus profundos sentimentos a todos os familiares, colegas de trabalho, amigos e admiradores.

Sophia Abrahão compartilhou uma mensagem no Instagram: Mais uma perda irreparável para nós, artistas, e para todos os brasileiros que em algum momento foram tocados pelo talento de Tarcísio Meira. Tive a honra de contracenar com ele em A Lei do Amor e deixo aqui todos os meus sentimentos a Glória e a toda família, amigos e fãs. Vamos continuar nos cuidando.

Geraldo Luís publicou um texto lamentando a morte de Tarcísio: Morre o grande Tarcísio Meira. Esse vírus devastador de vidas e famílias. Tão generoso com colegas de trabalho, tão gigante nas telas. Um marco para a televisão brasileira, a metade de uma alma chamada Glória. Dos tempos da TV ainda preto e branco, de irmãos Coragem...estive com eles em 1997. Eu era apenas um repórter de rádio que buscava aprender fazendo entrevistas fora do meu meio policial. Deus abençoe a família...eles estavam vacinados, se isolaram em seu sítio. Mas uma coisa que esse vírus tem, ele volta e é traiçoeiro. Oremos e vigiemos mais ainda. Que Glória se sustente no amor e na fé. Um Brasil inteiro com eles. O casal da televisão que marcou nossas vidas. Assim como Nicette e Paulo Goulart.

Ana Maria Braga escreveu sobre o assunto no Instagram: A Covid fez mais uma vítima. Tárcisio Meira faleceu hoje por complicações do coronavírus. Meus sentimentos ao Tarcísio Filho, a Glória Menezes e a família e amigos. Os dois já tinham sido vacinados com as duas doses da vacina, se infectaram e foram internados. Infelizmente, Tarcísio não resistiu.

Miguel Falabella publicou um longo texto no Instagram: Mais um de nós se vai, mais um ícone da nossa profissão, aquele para quem a palavra galã parece ter sido inventada. Tarcísio reinou absoluto por todos esses anos e encheu de sonhos o imaginário do nosso povo tão sofrido. Seu personagem mais icônico, João Coragem, vive eternamente na velha telefunken da Ilha do Governador, que eu guardei na memória. Com a partida daqueles que nos formaram e inspiraram, mais do que nunca é preciso resistir e manter acesa a chama de nosso ofício tão maltratado nos tempos que correm. Receba meu aplauso e minha singela homenagem. Se conseguirmos salvar o que nos resta de civilização, com certeza você será sempre lembrado! Um beijo carinhoso.

Gloria Pires usou o Instagram para fazer uma homenagem para Tarcísio e escreveu: Descanse em paz, guerreiro!

Depois do grande Paulo José, hoje acordamos com mais essa perda. Estamos todos um pouco órfãos agora, descanse em paz nosso eterno galã, obrigado por tantos momentos inesquecíveis da nossa teledramaturgia, comentou Paulo Ricardo na web.