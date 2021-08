Tony Ramos se emociona ao falar sobre a morte de Tarcísio Meira e possível reação de Glória Menezes: - Ninguém supera isso

12/08/2021 | 15:10



Como você viu, o ator Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, dia 12, aos 85 anos de idade. O ator foi internado no início de agosto com complicações do novo coronavírus, teve que ser intubado, e infelizmente não resistiu. A esposa de Tarcísio, Glória Menezes, também testou positivo para a doença, mas desde o começo apresentou sintomas muito mais leves. Atualmente, ela está prestes a receber alta médica.

Com a morte desse grande artista, diversos famosos se pronunciaram nas redes sociais. Tony Ramos, por exemplo, deu uma entrevista ao canal Globonews sobre o amor que Tarcísio tinha pela profissão.

- Há uma série de detalhes nesse companheirismo [de Tarcísio e Glória], mas principalmente, a alma plena dele. O amor pela profissão. Meses atrás, eu queria saber deles, eles estavam no sítio perto de Itu, e eu dizendo Como vocês estão? E ele Estamos bem, nos cuidando, tomando todos os cuidados. E os projetos continuavam na cabeça dele. Isso que era muito bonito e que é bonito na Glória.

Ao falar da veterana, no entanto, Tony se emocionou.

- Agora, vamos cercá-la de todo o amor e carinho, para que nossa Glória... Jesus. Ninguém supera isso, mas pelo menos para que ela tenha um conforto maior, claro, da família e... [começa a se emocionar]. Desculpa, eu vou tentar entrar aqui em uma narrativa teoricamente mais normal, mas é difícil. É um momento muito difícil. Eu quero me lembrar dele com essa força, com essa determinação, e com a determinação de um brasileiro democrata, libertário, amigo, leal e muito discreto.