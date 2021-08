Doria: SP lutou pela vacina para todos os brasileiros; não é um Estado egoísta

12/08/2021 | 13:46



O governador João Doria (PSDB) reforçou nesta quinta-feira, 12 que o Estado "lutou pela vacina para todos os brasileiros do Brasil", acrescentando que "São Paulo não é um Estado egoísta". Ao discursar em evento de lançamento de medidas para os produtores rurais paulistas, Doria desceu do palco, falou com tom empolgado, caminhando entre os participantes, que se aglomeravam em um auditório no Palácio dos Bandeirantes - muitos deles em pé, no fundo do auditório.

O governador paulista pediu desculpas pela aglomeração, mas ressaltou que "todos estavam de máscara". Em seguida, no inicio da entrevista a jornalistas presentes, Doria se desculpou novamente pela aglomeração e disse a movimentação "nos surpreendeu, felizmente todos com máscara. Temos mais de 200 prefeitos aqui", disse o tucano.