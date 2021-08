Câmara conclui votação do primeiro turno na reforma eleitoral

12/08/2021 | 13:15



A Câmara concluiu por vota das 12h30 desta quinta-feira, 12, a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma eleitoral com três alterações ao texto-base, fruto de um acordo fechado na noite de quarta-feira, dia 11. Ainda ontem foram aprovadas alterações para barrar a adoção do modelo chamado de "distritão" para a eleição de vereadores e deputados; na quarta também foi mantido no texto o retorno das coligações.

Na sessão desta quinta-feira, deputados decidiram retirar do texto o modelo do voto preferencial para presidentes, governadores e prefeitos, onde o eleitor faz uma lista de cinco candidatos por ordem de preferência e, com isso, elimina a possibilidade de segundo turno.

Com a conclusão do primeiro turno, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retomou a votação dos destaques da medida provisória 1.045, sobre programa emergencial de manutenção de emprego. Ele quer pautar, na sequência, a reforma do imposto de renda. O segundo turno da reforma eleitoral ficará para depois de concluída a reforma do IR.