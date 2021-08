Viúva Negra: Bahamas serviu de cenário para filme da Marvel

Redação

Do Rota de Férias



12/08/2021 | 12:57



Estrelado por Scarlett Johansson, Viúva Negra, novo filme da Marvel, movimentou a bilheteria dos cinemas com mais de US$ 35 milhões em apenas dois dias. O público que assistiu ao longa contemplou os belos cenários de Exumas, nas Bahamas.

Bahamas em filme da Marvel

As belíssimas paisagens das ilhotas de Exumas roubam a cena no início do filme. Elas aparecem em algumas cenas que fazem parte da introdução do longa.

“As cenas nas Bahamas são relativamente curtas, mas impactantes em sua beleza e na composição da história do filme”, disse Clarence Rolle, comissário de cinema da Comissão de Cinema e Televisão das Bahamas. O especialista conta que as filmagens exigiram muito planejamento e organização. Elas reuniram uma série de profissionais e foram realizadas em quatro dias.

Viagem para as Bahamas

Brasileiros que pretendem viajar às Bahamas para conhecer os cenários do novo filme da Marvel devem ficar atentos às regras de entrada, que podem ser alteradas por conta da pandemia do novo coronavírus. Para consultá-las, acesse o site oficial do destino. Além disso, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.