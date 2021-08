Sob Pressão e outras series médicas para assistir nos streaming

Marcella Blass

12/08/2021 | 12:57



Estreia hoje (12), no GloboPlay e na programação da Globo, a quarta temporada da série Sob Pressão. A trama acompanha os dramas e dilemas de uma equipe médica de um hospital público no Brasil. Em 2020, a produção fez muito sucesso na TV e na internet com uma temporada dedicada à realidade dos profissionais da saúde no início da pandemia de covid-19.

Mas, além de Sob Pressão, os catálogos das plataformas de vídeo estão recheados de outras produções que acompanhar a rotina de clínicas e hospitais pelo mundo todo. Se você é fã dessas histórias e está em busca de mais temporadas cheias de emergências, o 33Giga te indica 10 séries médicas para assistir nos streaming.

1. Sob Pressão (3 temporadas + 1 temporada especial) – GloboPlay

É diante de uma rotina pesada em um ambiente caótico e extremamente precário que a equipe de médicos de um hospital público tenta salvar a vida de seus pacientes.

2. Cirurgiões Inovadores (1 temporada) – Netflix

Eles são Filósofos, contadores de histórias e pioneiros em suas áreas de atuação. Quatro cirurgiões refletem sobre a vida e a profissão nesta série documental.

3. Lenox Hill (1 temporada) – Netflix

Esta série documental acompanha quatro médicos do Hospital Lenox Hill, de Nova York (EUA), tentando conciliar a vida pessoal e a dedicação aos pacientes.

4. Grey’s Anatomy (16 temporadas) – Prime Video e GloboPlay

Orientados por uma experiente equipe de médicos dedicados, Meredith Grey e seus colegas sofrem com cada decisão entre vida e morte, o estresse da profissão e o turbilhão que é a vida.

5. The Good Doctor (4 temporadas) – GloboPlay

Um jovem médico com autismo vem da vida calma do interior e começa a trabalhar em um famoso hospital. Além dos desafios da profissão, Shaun Murphy precisa provar sua capacidade a seus colegas e superiores.

6. New Amsterdam (2 temporadas) – GloboPlay

O Dr. Max Goodwin é brilhante, charmoso e também o novo diretor médico do hospital público mais antigo dos Estados Unidos. Lugar ao qual ele está decidido a derrubar a burocracia para prestar cuidados excepcionais.

7. House (8 temporadas) – GloboPlay

Um drama médico em que o vilão é uma doença e o herói um médico irreverente e controverso que não confia em ninguém, e menos ainda em seus pacientes.

8. Chicago Med (6 temporadas) – Prime Video e GloboPlay

A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes.

9. Unidade Básica (1 temporada) – GloboPlay

Paulo é médico de uma Unidade Básica de Saúde na periferia de São Paulo e precisa lidar, diariamente, com todas as dificuldades do local e com a chegada da recém-formada Dra. Laura.

10. Transplant (1 temporada) – GloboPlay

Refugiado sírio, o médico Bashir vive no Canadá, onde trabalha em um restaurante. Porém, tudo muda após um acidente com múltiplas vítimas, entre eles o diretor de um grande hospital.