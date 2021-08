Tarcísio Meira morre aos 85 anos de idade, vítima da Covid-19

12/08/2021 | 12:10



Aos 85 anos de idade, Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, dia 12, em decorrência das complicações da Covid-19, confirmou a assessoria de imprensa da TV Globo.

O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 6 de agosto. Sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos de idade, segue internada por causa da doença no mesmo local, mas deve ter alta em breve, uma vez que teve sintomas leves da doença.

Em comunicado, Tadeu Lima, assessor pessoal de Tarcísio e Glória, escreveu: Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira, nosso eterno João Coragem, que lutou bravamente contra essa terrível doença. Agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo. Estamos arrasados.

Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935. Ele começou a carreira no final dos anos 1950 no teatro e estreou na TV Tupi em 1959. Já em 1961, em Uma Pires Camargo, atuou com Glória Menezes pela primeira vez. Em 1968, Tarcísio migrou para a Globo com a esposa e atuou na novela Sangue e Areia, ambientada na Espanha, onde interpretou o protagonista, o toureiro Juan Gallardo, inaugurando o horário nobre da emissora. Mais tarde, os dois se consagraram como um dos casais de atores favoritos da TV brasileira.

Com mais de 60 trabalhos, entre novelas, minisséries e especiais, o ator se consagrou na televisão, entre as novelas principais de seu currículo estão Irmãos Coragem, Cavalo de Aço, O Semideus, Guerra dos Sexos, O Tempo e o Vento, Desejo, Rei do Gado, Torre de Babel, Hilda Furacão, A Muralha, O Beijo do Vampiro, Senhora do Destino, Páginas da Vida, A Favorita, A Lei do Amor, entre outros. Seu último trabalho foi em 2018, na novela das seis Orgulho e Paixão.

Além da esposa, Tarcísio deixa seu único filho, o também ator Tarcísio Filho.