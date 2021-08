Tinder lança Central da Vacinação; veja como usar

Da Redação

Do 33Giga



12/08/2021 | 12:18



O aplicativo de namoro Tinder anunciou o lançamento da Central de Vacinação no Brasil. A iniciativa leva aos membros do app fácil acesso a recursos educacionais sobre o tema, bem como informações sobre como e onde se vacinar.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

A Central de Vacinação é uma parceria com o Unidos Pela Vacina – movimento da sociedade civil que tem como desafio imunizar toda a população brasileira até setembro de 2021 – e com os governos estaduais de todo país. O objetivo da novidade do Tinder é apoiar e incentivar os membros do app a tomarem suas doses seguindo o cronograma de imunização de seus estados.

A Central de Vacinação, disponível para todos os membros na próxima semana, incluirá os recursos abaixo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Banners educativos

Espaços normalmente dedicados à publicidade foram cedidos ao movimento Unidos pela Vacina para inserção de mensagens sobre a importância da prevenção e vacinação, para que eles se sintam mais seguros nesse momento.

Aba com locais de vacinação

Na Central de Vacinação, os membros do app serão direcionados às páginas dedicadas à vacinação nos sites dos governos estaduais para obtenção de informações oficiais sobre as datas e locais para imunização mais próximos.

Stickers para o perfil

Agora os usuários, na Central de Vacinação, podem divulgar e estimular a intenção de se vacinarem adicionando stickers nos seus perfis com frases como “Vacinas Salvam Vidas”, “Dose 1 ok”, “Vou Tomar a Vacina” e “Imunização”.

Os stickers chegam após o Tinder notar um aumento significativo nas menções ao termo “vacina” – mais de 900% desde o início da pandemia. Em julho de 2021, à medida que a vacinação avançava no país, às menções à “vacinado” cresceu 6x e à “vacinada” 5x, respectivamente, em menções nas bios do app.

O lançamento da Central de Vacinação no Brasil segue o que já foi feito anteriormente em outros países, incluindo os EUA, Reino Unido e Índia. Nesses locais, o Tinder também tomou medidas para incentivar a vacinação dentro de sua base de membros.