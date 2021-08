EUA e Taiwan se reúnem para discutir cooperação apesar de discordância da China

12/08/2021 | 11:11



Autoridades da guarda costeira dos Estados Unidos e de Taiwan se reuniram para discutir a melhoria da cooperação e da comunicação entre os dois países, apesar dos esforços da China para isolar a ilha. A reunião virtual realizada na terça-feira, 10, ocorreu em meio a iniciativas dos EUA e de outros países para desafiar a campanha de pressão de Pequim. O governo chinês tem o objetivo de obrigar Taiwan a aceitar sua visão de que a ilha é parte da China.

Na terça-feira, a China chamou de volta seu embaixador na Lituânia e expulsou o principal representante do país báltico em Pequim pela decisão do governo lituano de permitir que Taiwan abrisse um escritório no país. O líder chinês Xi Jinping aumentou a pressão diplomática, econômica e militar sobre Taiwan, cujos residentes rejeitam a demanda de Pequim por unificação política com o continente.

A China há muito bloqueia Taiwan de participar das Nações Unidas e de outras organizações internacionais e intensificou essa pressão desde a eleição do presidente taiwanês Tsai Ing-wen, que se preocupa com a independência, em 2016. Tsai foi reeleito no ano passado por uma grande maioria. Fonte: Associated Press.