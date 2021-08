Ex-apresentador infantil pega nove anos de prisão após matar duas pessoas em acidente de carro

12/08/2021 | 11:10



Paul Ballard, ex-apresentador de TV infantil, foi condenado a nove anos de prisão depois de ter admitido que matou duas pessoas em um acidente de carro. Segundo informações do Daily Mail, ele estava sobre efeito de cocaína e maconha quando ocorreu a colisão, em fevereiro de 2020. Oito carros estiveram envolvidos no acidente e pelo menos sete pessoas foram para o hospital.

Paul dirigia a mais de 140 quilômetros por hora em uma via onde o limite de velocidade é de 48 quilômetros por hora. Ele bateu na traseira do carro de Eileen Haskell, de 64 anos de idade, que morreu no local. A segunda vítima, o professor Richard Trezise, de 48 anos de idade, estava com a família em um ponto de ônibus quando foi atropelado por um veículo e morreu logo em seguida.

O ex-apresentador estava acompanhado de seu filho de 12 anos de idade no banco do passageiro, e alegou que sofreu uma convulsão antes do acidente. Sobre o caso, o juiz afirmou:

- Tanto o Sr. Trezise quanto a Sra. Haskell foram declarados mortos no local. Milagrosamente, seu filho só teve ferimentos leves. Nem é preciso dizer que nenhuma sentença que estou impondo a você parecerá adequada para qualquer um deles ou será capaz de compensar qualquer uma das famílias pela perda absolutamente devastadora. Você dirigiu com seu filho de 12 anos de idade ao seu lado, colocando-o em risco substancial.

Recentemente, ele foi condenado por estuprar uma mulher em um hotel e está aguardando a sentença por esse crime. Paul apresentou o programa infantil Diggit na GMTV de 1998 a 2002 com Fearne Cotton, Craig Doyle e Reggie Yates.