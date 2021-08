Felipe Neto recebe ataques sobre vacina após ser diagnosticado com Covid-19 e desabafa

12/08/2021 | 11:10



Horas depois de informar, no dia 11 de agosto, que havia sido diagnosticado com o novo coronavírus, Felipe Neto acabou tendo que dar um verdadeiro chega para lá em alguns internautas - isso porque muitos decidiram caçoar do resultado positivo do humorista ao afirmar que tomar a vacina contra o vírus e seguir as medidas de isolamento social não haviam adiantado de nada.

Diante disso, o comediante publicou uma série de vídeos comentando sobre a eficácia dessas duas medidas de combate à Covid-19:

- O primeiro argumento é: Otário, tomou vacina e pegou o vírus. Sei que você faltou à escola e que é difícil estudar, mas entende que tomar vacina não significa que você não vai pegar o vírus. O que a vacina está impedindo é a morte das pessoas. O segundo argumento é o isolamento. Funciona? Funcionou durante um ano e cinco meses. Ninguém diz que o isolamento faz com que ninguém mais contraia o vírus no planeta. A questão do isolamento é evitar que os hospitais fiquem lotados, que as UTIs fiquem lotadas e que assim as pessoas morram na fila porque não tem atendimento. Fiz, deu certo e não me arrependo.