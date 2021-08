Ana Furtado comemora 21 anos de casamento com Boninho publicando fotos do casal

12/08/2021 | 10:15



Ana Furtado decidiu usar as redes sociais nesta quarta-feira, dia 11, para publicar uma série de fotos românticas com o marido. Ela e Boninho são casados há 21 anos, mas começaram a namorar quatro anos antes: "25 anos depois, o nosso amor só multiplicou. Boninho, te amo! (Sim, eu acordei romântica. Bom dia!)", escreveu Ana Furtado na legenda do vídeo que publicou. Nas imagens, a atriz publicou fotos desde o início do relacionamento, passando pelo casamento, pela chegada da filha e até os dias atuais.