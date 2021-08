Laudo descarta que queda tenha causado a morte do namorado da atriz Carla Daniel

12/08/2021 | 08:10



O laudo da necropsia realizado pelo IML indicou a causa da morte de Sérgio Stamile, de 41 anos de idade e namorado da atriz Carla Daniel, como indeterminada.

Segundo o jornal Extra, o resultado descarta que a queda de uma pedra, com altura aproximada de três metros, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, tenha provocado uma lesão fatal.

Com o resultado inconclusivo, exames complementares deverão ser feitos no sangue da vítima para analisar possíveis causas patológicas e ainda realizar o exame toxicológico, que pode detectar substâncias eventualmente consumidas antes da morte dele.

Sérgio teria sido deixado por Carla em sua casa em Copacabana, por volta de 22h30 da segunda-feira, dia 9 de agosto. Ele não teria entrado no apartamento e teria ido direto para o Arpoador.

Na terça-feira, dia 10, policiais foram acionados e encontraram o corpo de Sérgio no local.

Sérgio era conhecido como o Pirata do Arpoador, por amar o local e o frequentar diariamente para meditar. Ele era ainda publicitário, empresário e músico.