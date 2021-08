Após Claudinho ser exilado em eliminação surpresa, Thomaz Costa e MC Negão da BL estão na berlinda da Ilha Record

12/08/2021 | 00:10



A noite de votação gerou grandes emoções e conflitos entre os participantes da Ilha Record. No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 11, MC Negão da BL e Thomaz Costa foram direto para o Desafio de Sobrevivência após os exploradores combinarem votos e decidirem o destino das duas celebridades. No entanto, antes das farpas rolarem, o Guardião apareceu na Vila para entregar o poder dos exilados que mudou toda a dinâmica do jogo. Dinei, Mirella e Lucas Selfie pediram para Claudinho e Thomaz Costa trocarem de equipe, tornando-os alvos fáceis.

Como comandante do time vencedor da semana, Pyong teve a responsabilidade de indicar alguém direto para a berlinda. O hipnólogo escolheu MC Negão da BL, já Thomaz e Claudinho foram os mais votados pelos moradores da Vila. E não parou por aí! Uma eliminação surpresa foi anunciada e o empresário foi eleito pelos colegas para dar adeus ao reality. Eita!

O Desafio da Sobrevivência entre Thomaz e MC Negão da BL acontecerá na próxima quinta-feira, dia 12, para descobrir quem será o próximo morador da Caverna do Exílio. Qual é a sua torcida?