Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/08/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem o menor número diário de mortes em razão da Covid desde o início do ano. De acordo com os boletins epidemiológicos enviados pelas prefeituras, foram confirmados mais dez óbitos, sendo três em Santo André, três em Diadema, dois em São Bernardo, um em São Caetano e um em Mauá. A menor marca para um dia útil havia sido registrada em 31 de dezembro, com cinco, antes disso foram computadas nove no dia 29 de dezembro.

O número de novos casos de Covid também mostra tendência de queda na região. Ontem as prefeituras informaram mais 540 diagnósticos positivos, sendo 254 em Mauá, 183 em São Bernardo, 53 em Santo André, 25 em Diadema, 14 em São Caetano e 11 em Ribeirão Pires. Na terça-feira foram confirmadas 580 infecções.

Desde o início da pandemia as sete cidades já computaram 9.762 mortes e 241.646 casos de coronavírus, sendo que, destes, 224.775 estão recuperados.

Ontem foi o segundo dia com o maior número de vacinas aplicadas no Grande ABC desde o início da campanha. Foram 41.022 frações, sendo 32.311 referentes à primeira dose e 8.711, à segunda. O dia com o maior número de imunizantes ministrados foi em 19 de julho, com 47.247 vacinas.



ESTADO

São Paulo registrou ontem mais 387 mortes e 8.701 novos casos de Covid. Com isso, o total desde o início da pandemia é de 141.664 falecimentos e 4.138.421 paulistanos infectados com o coronavírus. O número de recuperados da enfermidade chegou a 3.837.078.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, ontem havia 9.178 pacientes internados no Estado, sendo 4.720 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 4.458 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 45,6% e na Grande São Paulo é de 42,8%.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram registrados mais 975 mortes e 32.443 casos de Covid no País. Assim, o total chegou a 565.748 falecimentos e 20.245.085 contaminados, sendo que, destes, 19.092.832 estão recuperados.

Ainda há 3.504 falecimentos em investigação. O número se deve ao fato de que há casos em que pacientes morrem com suspeita de Covid, mas ainda há a demanda de testes para confirmar ou não o diagnóstico.