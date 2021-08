Daniel Tossato

12/08/2021 | 00:01



O secretário de Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, assinou na manhã de ontem ordem de serviço para modernizar as estações Utinga, em Santo André, e Prefeito Walter Braido, em São Cetano, que integram a Linha 10 - Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Com aporte de R$ 52 milhões, as obras deverão ser entregues dentro de 18 meses e visam resolver problemas de acessibilidade, assim como diminuir o tempo de espera entre os trens. Do montante, a Estação São Caetano receberá R$ 30 milhões, enquanto Utinga ficará com R$ 22 milhões.

“Hoje (ontem) assinamos a ordem de serviço, que é realmente o início das obras. Anunciar que essas duas estações passarão a oferecer um melhor serviço é uma grande satisfação, além do dever cumprido do governo de São Paulo junto aos passageiros e à população da região do (Grande) ABC”, declarou o titular da pasta.

Além de Baldy, o evento contou com a presença do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), a deputada estadual por São Bernardo Carla Morando (PSDB), o deputado estadual por São Caetano Thiago Auricchio (PL), além do presidente da CPTM, Pedro Moro.

Com a obra, a Estação São Caetano vai ganhar quatro elevadores e rampas de acessibilidade para usuários que necessitem dos equipamentos e dos acessos. O prédio da estação tem 48 anos, já que foi inaugurado em 1973. Atualmente, o equipamento possui 3.400 metros quadrados de área construída e, com a nova estrutura, passará a ter 6.500 metros quadrados.

Já na parada de Utinga, as intervenções vão contemplar a instalação de dois elevadores para travessia da passarela existente entre plataformas e construção de rampa no acesso da Avenida da Paz. A Estação Utinga foi construída em 1933, mas o prédio atual é de 1960 e a última grande reforma foi feita em 1976. O local possui 1.783 metros quadrados de área construída e passará a ter 1.894.

“As obras começam hoje (ontem), com movimentação de canteiro e a gente tem prazo contratual de 18 meses para entregar. O objetivo é dar acessibilidade para as estações e uma repaginada em todas as instalações que há nas estações”, declarou Pedro Moro.

Após assinar a ordem de serviço, o grupo caminhou pelas instalações da Estação São Caetano e realizou espécie de vistoria nas plataformas e também nas partes internas do prédio.

As reformas fazem parte de projeto da CPTM que visa modernizar toda a Linha 10 - Turquesa. Em março, a companhia abriu processo de licitação para a contratação de empresa que fará as obras de adequação nas estações. O Diário já revelou que a morosidade nas intervenções da malha ferroviária da CPTM é alvo de questionamentos por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e de investigação no Ministério Público.

Baldy diz que desapropriações do BRT já começaram

Depois de dizer no início do mês que as obras para a construção do BRT ABC iriam começar com três meses de atraso em razão de problemas com a documentação das desapropriações, ontem o secretário de Transportes Metropolitano do Estado, Alexandre Baldy, afirmou que as desapropriações previstas já estão ocorrendo e que são de responsabilidade do consórcio Next Mobilidade, formado para viabilizar o projeto do modal. Conforme o titular da pasta, essa é a primeira vez que empresas particulares realizam a desocupação dos imóveis que estão no caminho do BRT.

“As desapropriações já começaram, mas não sei dizer números, porque, pela primeira vez, elas são de responsabilidade do consórcio (Next Mobilidade). O Estado não vai investir R$ 1 dos cofres do orçamento”, afirmou Baldy. O BRT custará R$ 860 milhões em investimentos privados. Todo o projeto será bancado pela Metra, que criou a marca Next Mobilidade para gerenciar o projeto, e teve o contrato de concessão do Corredor ABD, que venceria em 2022, ampliado em 25 anos, ou seja, vai poder operar o sistema até 2046 em troca de se responsabilizar pela construção do modal. Baldy reafirmou que o BRT ABC terá início no fim de 2022.

O secretário também falou sobre o andamento do projeto da Linha 20 - Rosa do Metrô, que também vai ligar a região à Capital – proposta, conforme texto do edital, é fazer a conexão da Estação Santo André com a Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com Baldy, os projetos estão em andamento e o Metrô abriu processo licitatório para contratação do serviço de espécie de consultoria financeira na tentativa de viabilizar a implantação da linha. “A elaboração dos projetos está em andamento. O Metrô publicou há poucos dias a contratação de um advisor, instituição que tem renomada condição, seja o Banco Mundial ou o IFC (International Finance Corporation), como fez para as linhas 8 (Diamante) e (Linha) 9 (Esmeralda, da CPTM), ou seja o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), ou qualquer outra que tenha interesse eventual de poder modelar essa nova Linha 20”, afirmou.

Já sobre a Estação Pirelli da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Santo André, Baldy disse que a ideia de reativar a parada continua como uma das prioridades da pasta. “Não foi descartado o projeto, importante esclarecer que a Prefeitura (de Santo André) vem dialogando com empresários para viabilizar a obra. O governo do Estado colocou os recursos necessários por meio da CPTM para que a gente possa construir a estação”, afirmou.