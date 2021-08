Senado aprova projeto que garante videochamadas para internados em hospitais

11/08/2021 | 21:49



O Senado aprovou projeto de lei que garante a realização de videochamadas de familiares a pacientes internados em hospitais. O texto já havia sido aprovado pela Câmara e segue agora para sanção presidencial.

As videochamadas poderão ser feitas para pacientes internados em enfermaria, quartos e unidades de terapia intensiva (UTI). Pela proposta, ao menos uma ligação por dia deverá ser garantida. Elas poderão ser realizadas mesmo que o paciente esteja inconsciente, caso ele tenha dado autorização prévia.

Originalmente, a proposta, de autoria do deputado Célio Studart (PV-CE), previa as videochamadas apenas para internados por covid-19. A Câmara, no entanto, estendeu a possibilidade a todos os pacientes que estiverem impossibilitados de receber visitas, independente do motivo, alteração que foi mantida pelo relator no Senado, Wellington Fagundes (PL-MT).

O senador destacou que muitos pacientes de covid-19 passam semanas nos hospitais e não podem receber visitas presenciais. "Isso causa uma certa angústia na família. E quanto mais presença houver de pessoas visitando os pacientes em UTIs, maiores serão as possibilidades de contaminação e de prejudicar os pacientes", disse Fagundes.