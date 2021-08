Obituário - 12 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Dolovina Maffessoni, 98. Natural de Erechin (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Magalhães Bertaia, 87. Natural de Campos Novos (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vicente Francisco dos Santos, 87. Natural de Ipuiuna (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicto de Souza, 84. Natural de Tarumã (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André Eletricista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Mafalda Ziglio, 82. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idalci Nunes da Silva, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Orlando de Oliveira, 76. Natural de Americana (São Paulo). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudinez Silva, 75. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Rute Baldani, 75. Natural de Águas de Santa Bárbara (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suely de Jesus Moreno Diana, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Mendes da Luz, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson Matias da Silva, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Claudia Aparecida Assalim, 62. Natural de Santo Andre. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Horácio de Jesus Figueiredo, 54. Natural de Marialva (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Domingas Paula de Almeida 96. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Domingos Gerônimo da Silva, 82. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Armando Lourenço de Oliveira, 80. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo, Dia 8. Cemitério Municipal de Bonsucesso (Minas Gerais).

Álvaro Alonso, 79. Natural de Santa Lúcia (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

João Vaz da Silva, 78. Natural de Pardinho (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Arlindo Bezerra da Silva, 70. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Ferreira Leite Silva, 63. Natural de Belém do Pará. Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Fátima de Souza, 59. Natural de Guaraciaba do Norte (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Irineu de Nardi, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Eliza Alves Guerreiro, 81. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

Miriam dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

João Pedro Donato, 91. Natural de Tacaratu (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Maria Abadia da Silva Conceição, 88. Natural de Alagoa (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal.

Alice Bravo, 84. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia na Vila das Paineiras, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Ernestino Soares Teixeira, 83. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Maria Lima Coimbra, 78. Natural de Guapé (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

José Francisco dos Santos, 74. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Maria Neuza de Freitas Mendes, 73. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

João Bezerra de Menezes, 67. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Fausto José Alves de Souza Mathias, 55. Natural de Lobato (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Lenice Marcelino Gomes Tonetto, 53. Natural de Raul Soares, em Minas Gerais. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos Fernandes de Souza, 50. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos Gonçalves de Souza, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Jardim da Colina.

Welter Ricardo Gomes de Souza, 35. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria Tereza Corrêa dos Reis, 90. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Lucas Beltran, 90. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Deolinda Miguel, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

José Geraldo Firmino, 75. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Edvaldo Vieira Lopes, 73. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no Jardim Planalto, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

João Batista, 73. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Tomo Haru Sugata, 72. Natural do Japão. Residia no bairro Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São José.

Jander Duarte, 42. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Bárbara Simiramis Toledo Martins, 32. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Professora. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Sebastião.