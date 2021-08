Uma feira de livros. Local: Banco de Dados do Diário. Mostra exclusiva para Memória.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/08/2021 | 00:01



“O livro é uma frequente erupção onde os poemas propagam-se como focos de incêndio. Centelha Insana deve ser considerado como a pira dos versos em chamas.”

Claudia Brino, sobre o livro Centelha Insana, de Vieira Vivo (São Vicente, Ed. Costelas Felinas, 2014).

Naquela sexta-feira, 30 de julho de 2021, não tínhamos noção do que iríamos fazer. O Trio de Ouro da Literatura do Grande ABC aparecia com exclusividade num Banco de Dados até então silencioso. Propusemos (e fomos atendidos).

– Gente, distribua seus livros sobre a mesa e o balcão.

Os livros de Aristides e Iracema ficaram lado a lado, na nossa mesa de trabalho, os de Neli, no balcão. O gravador estava com pilhas vencidas. Então pedimos que os três posassem, individualmente, com um livro. Aristides escolheu seu mais recente, a biografia da Iracema.

Formamos uma roda quadrada. E conversamos, combinando que o próximo encontro, com gravador tinindo, seria na biblioteca do Aristides, a Toca Filosófica, na Mauá querida de tantas histórias.

O que podemos falar: o Grande ABC pode e deve orgulhar-se dos seus pensadores. Convidem Aristides, Iracema e Neli para reuniões temáticas, exposições, palestras e conferências. Vocês terão o mesmo orgulho que Memória teve ao receber os três.

TOCA FILOSÓFICA Esconderijo de um anarquista, graças a ele mesmo Texto: Neli Maria Vieira Publicação: www.sucessoemrevista.com.br Aristides Theodoro diz que, quando jovem, ganhou de seu pai, homem rude e protestante fanático, um espaço fora de casa para não contaminar a família com seus discos e livros heréticos. Uma toca, lugar pequeno, insalubre. Ali nem cabiam amigos, a não ser uma filosofia de vida. (...) Apesar da extrema pobreza, Aristides traçou metas, tais como: ter uma casa própria pintada de cor-de-rosa com uma biblioteca; ser escritor respeitado, jornalista, e ter ao lado uma mulher inteligente. Para um analfabeto, como se intitula, conseguiu ser jornalista, ter a casa própria e ser escritor. Só não conseguiu a mulher sonhada. ARISTIDES THEODORO Nascimento: Utinga, Bahia, 27-11-1937. Cidade escolhida: Mauá, onde mora desde a década de 1940. Profissão: jornalista. Jornalismo: office-boy nos anos 50 do jornal Gazeta do ABC, que tinha redação na Rua Bernardino de Campos, em Santo André. O primeiro de vários empregos que o levou a escrever e a somar 4.000 recortes de textos, com destaque para a crítica literária e poesia. Livros publicados: 25, sendo o primeiro Dandaluanda, um livro de poesias, de 1982. Livros inéditos: 24, entre os quais Olê, Olê, Olê, Olá... Biblioteca: 10 mil livros. Discoteca: 1.000 vinis Entidades: integrante da Academia Popular de Letras de São Caetano e do Núcleo de Escritores do Grande ABC. Criação: Colégio Brasileiro de Poetas, mais de 20 anos de duração no Grande ABC. Refúgio: Toca Filosófica, em Mauá, bem mais salutar e saudável que a toca dos seus tempos de menino. Contato: 4511-5401.

Diário há meio século

Quinta-feira, 12 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1611 Manchete – A agência da Light em Santo André, localizada à Rua General Glicério, foi assaltada às 16h de ontem (11 de agosto de 1971) por três jovens, que fugiram levando 40 mil cruzeiros Grande ABC – Apresentado plano para dominar o Rio Tamanduateí, “esse indômito”. Futebol – Tem início a final da Primeira Divisão. Saad representa o Grande ABC, ao lado de Garça, Catanduvense, Marília e Rio Preto.

Em 12 de agosto de...

1916 – Jorge Zerrenner & Cia montam em Santo André uma fundição de ferro. 1976 – Olavo Alaysio de Lima assume a Secretaria de Obras de Santo André. 1991 – Scala FM, do Grupo Diário do Grande ABC, comemora o novo aniversário.

Hoje

Dia Internacional da Juventude

Dia Nacional das Artes

Dia Nacional de Luta Contra a Violência no Campo e por Reforma Agrária

Santos do Dia

Inocêncio XI (1611-1689). Bem-aventurado. Papa. Chamado de “O pai dos pobres” Euplúsio. Mártir. Faleceu na Sicilia no século IV Hilária Joana Francisca de Chantal (França, Dijon, 1572 – Paris, 641)

Municípios Brasileiros