A variante delta

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 23:59



O sinal amarelo vem do Rio de Janeiro. No início da semana, premidas pelo aumento do número de casos de pacientes infectados pela variante delta do novo coronavírus, as autoridades fluminenses suspenderam as medidas de flexibilização das atividades. Trinta e seis cidades chegaram a interromper as aulas presenciais para tentar conter a expansão do agente causador da Covid-19. O recrudescimento da pandemia naquele Estado, exatamente no momento em que se imaginava quase vencida, deve servir de alerta a outras regiões do País, inclusive ao Grande ABC. Enquanto a ameaça estiver pairando no ar, não será a hora de desmobilizar os esforços de combate à doença.



Com as devidas ressalvas, principalmente por causa do avanço das campanhas de vacinação, o momento atual se assemelha ao do fim do ano passado, quando a primeira onda de contaminação se amainou e o Brasil entendeu que era a hora de retomar a vida normal. Não era. A segunda onda chegou com mais intensidade, colapsou os hospitais, matou pessoas em números inéditos e assombrosos e forçou as autoridades a tomarem medidas ainda mais enérgicas de restrição. Seria irresponsabilidade permitir que o quadro se reproduzisse. Daí a necessidade de se manter mobilizadas as frentes de enfrentamento da pandemia, para que não haja espaço para surpresas desagradáveis nos próximos meses.



O Brasil, assim como o Grande ABC, está perto de derrotar o inimigo – graças ao surgimento das vacinas e à consciência da população, que optou pela ciência ante o obscurantismo e lota as filas dos postos de imunização contra a Covid-19 nas sete cidades. Mas a vitória ainda não chegou. E é preciso conter a euforia e a ansiedade para evitar que se coloque tudo a perder quando já se avista a luz no fim do túnel. Manter a mínima estrutura para atendimento de casos de infectados pelo novo coronavírus é obrigação dos governos, assim como a sociedade deve seguir respeitando as medidas individuais de higiene e distanciamento. Só quando todo mundo estiver vacinado será a hora de comemorar.