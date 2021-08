Virginia Fonseca é criticada na web por gritar na orelha da filha

11/08/2021 | 18:10



O volume está muito alto? Virginia Fonseca, de 22 anos de idade, recebeu diversas críticas dos internautas por gritar demais na orelha da filha, Maria Alice. Oi? Pois é. Parece que os fãs não estão gostando nadinha do tom da voz que a influenciadora está usando com a pequena de apenas dois meses de vida.

Nas redes sociais, alguns seguidores insistiram que a mamãe de primeira viagem fala muito alto, e de forma muito exagerada, nos Stories. E, pasmem, teve até fãs alegando que deixam os vídeos da esposa de Zé Felipe no mudo.

Gente, que agonia! A Virginia só fala gritando com a criança, escreveu uma internauta.

Adoro a Virginia, mas coloco todos os Stories dela com a Maria Alice no mudo, porque toda vez ela grita no ouvido dela, comentou outra.

Já os seguidores mais fieis saíram em defesa da influencer:

É sério que estão criticando A Virginia por ela gritar muito? Vão arrumar o que fazer. Virginia não tem um dia de paz, disparou uma fã.

Até o momento, o casal ainda não se manifestou sobre as críticas. Eita!