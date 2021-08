Filhos de Cid Moreira pedem guarda alternada do pai: Nada além de carinho, amor e afeto

11/08/2021 | 17:11



Cid Moreira foi surpreendido ao ver seu nome no meio da maior polêmica familiar em meados de julho. Isso porque seu filho adotivo, Roger Moreira, afirmou que foi deserdado pelo pai, o que fez com que a atual esposa do jornalista e, posteriormente, o filho biológico de Cid, também se pronunciassem sobre o assunto que gerou o maior bafafá. Agora, parece que temos um novo desdobramento sobre o processo, já que Rodrigo e Roger decidiram pedir a guarda alternada do pai. Em entrevista para a Rede Rio TV, o advogado dos dois herdeiros revelou: O Roger e o Rodrigo não querem nada. O que eles querem é restituir o patrimônio do pai. E que ele tenha um bom final de vida com gente decente do lado dele. Cid não morreu. Não estamos discutindo patrimônio nem inventário. Não estamos pedindo nada. Só estamos pedindo para tirar a guarda dela e passar para os filhos cuidarem dele. Cada filho quer ficar com ele, pelo menos 15 dias com carinho, amor e afeto. Seria uma guarda alternada. Se o juiz deferir a guarda para os filhos, eles têm que prestar conta dos valores. O juiz vai definir o valor que eles podem gastar com o idoso. A situação é diferente. A prestação de contas é séria, feita de três em três meses. Todos os bens que a gente conseguir recuperar vão ficar sob a guarda do Estado. Eles querem receber o pai em casa, na casa deles. Não estão pedindo nada. O que eles não querem é que a mulher continue comprando, vendendo ou fazendo transações para lavar dinheiro e deixar o idoso sem nada.