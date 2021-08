Meghan Markle e príncipe Harry consideraram morar na Nova Zelândia

11/08/2021 | 17:10



Em entrevista ao Associated Press, a governadora-geral, Patsy Reddy, que representa a Rainha Elizabeth II na Nova Zelândia, contou que o casal, Meghan Markle e príncipe Harry, já pensaram em como seria morar no país durante o tour real que fizeram em 2018.

Reddy contou que, depois de passear com o casal pelo parque nacional Abel Tasman, eles pararam para tomar uma bebida, e os dois compartilharam o interesse pelo país. Os pombinhos gostaram do fácil acesso às áreas externas e dos locais amigáveis do país.

- Eles disseram que ele conseguiam se imaginar morando em um lugar como esse e se questionaram se seria teoricamente possível. E até se seria possível terem um lugar na Nova Zelândia, disse a governadora.

- Claro que nós dissemos: É claro! Isso seria bom. Existem muitas oportunidades para viver na Nova Zelândia, mas isso seria algo que eles teriam que explorar., relembra Reddy.

Apesar do breve interesse, em março de 2020, o casal se mudou para a Califórnia depois do nascimento do primeiro filho, Archie Harrison, preferindo constituir a família nos Estados Unidos. Reddy também adicionou que eles são um casal adorável e tem um ótimo futuro pela frente.

Em julho deste ano, Meghan deu à luz Lilibet Diana, a segunda filha do casal, e os dois parecem muito felizes na sua nova casa em Montecito, Califórnia, no Estados Unidos.