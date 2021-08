São Caetano recebe feira internacional de artesanato e cultura

Do Diário do Grande ABC



Até o dia 31 de agosto, o Parkshopping São Caetano recebe o evento Nações & Artes, feira internacional de artesanato que reúne peças exclusivas de artesãos locais e outros oito países, como Marrocos, Indonésia, Chile, Egito, Índia, Paquistão, Irã e Polinésia Francesa.

Cada stand foi ambientado com itens da sua região de origem e expõem produtos diversos, como tapeçaria, artesanato, vestuário, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração e obras de arte. Durante o horário de funcionamento do shopping (das 10h às 22h), os consumidores têm a oportunidade de visitar o espaço, conhecer um pouco da cultura do país, além de adquirir os itens.

A feira segue rigoroso protocolo de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus e o espaço disponibiliza álcool gel para seus frequentadores, além de contar com uma rotina periódica de higienização dos produtos. O público é orientado a usar máscaras faciais corretamente (cobrindo nariz e boca) e se atentar para as indicações de distanciamento seguro durante a permanência no local.

A visitação é gratuita, sujeita à lotação do espaço, e os itens têm preço médio de R$30,00. O Parkshopping São Caetano fica na Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (27)98183-6053.