Filho de Vanusa recebe 130 mil reais e repassa apenas 6 mil reais para irmãs com dificuldade, diz jornal

11/08/2021 | 15:10



É eita atrás de vixe! De acordo com o jornal Extra, Rafael Vannucci pode ter dado o golpe nas irmãs que estão passando necessidade. O filho da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, negociou por 130 mil reais os direitos da história da mãe para realizar um documentário sobre sua carreira. No entanto, desse valor, segundo fontes do jornal, apenas 6 mil reais foram transferidos para as duas irmãs, Aretha e Amanda.

Ao que parece, a negociação foi feita antes mesmo da morte da cantora e, como Rafael é quem tinha a guarda legal de Vanusa, ele é responsável por todo o legado deixado por ela. Aretha mora sozinha no interior de São Paulo e precisou fazer uma vaquinha virtual para comprar um terreno. Já Amanda é vendedora de cosméticos.