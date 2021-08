Instituições financeiras projetam pico da Dívida Bruta de 87% do PIB em 2026

11/08/2021 | 14:58



As instituições financeiras projetam que a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) atingirá seu pico em 2026, quando alcançar 87% do Produto Interno Bruto (PIB). As projeções levam em conta o intervalo entre 2020 e 2030. No último ano deste período, conforme as instituições, a DBGG estará em 85%.

Os dados fazem parte dos resultados quantitativos agregados do questionário pré-Copom, divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central.

Os números serviram de base para que a instituição elevasse na semana passada a Selic (a taxa básica de juros) de 4,25% para 5,25% ao ano.

No caso da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), o pico é projetado pelas instituições para o ano de 2027, quando atingiria 70% do PIB. O valor projetado para 2030 é de 69%.

Os dados agregados estão disponíveis na internet em https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/precopom.