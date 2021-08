LGPD: instituto oferece 5 mil bolsas de estudo gratuitas sobre o assunto

Da Redação

O Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP) abriu inscrições para o curso Fundamentos em LGPD. Serão oferecidas 5 mil bolsas de estudo gratuitas para quem deseja aprender mais sobre proteção de dados e dos requisitos legais brasileiros.

O Fundamentos em LGPD tem como objetivo conscientizar organizações e profissionais para o conhecimento necessário acerca da legislação e regulamentos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Interessados têm 31 de agosto para se cadastrar no site oficial do curso – ou até esgotarem as 5 mil bolsas.

SERVIÇO Curso: Fundamentos em LGPD – Privacy and Data Protection Essentials do EXIN

Inscrições: até 31/08

Público-alvo: todos interessados ao tema

Link para inscrição: https://dary.us/curso-fundamentos-lgpd-gratuito

Preço: gratuito

Novos alunos poderão começar os estudos logo após a inscrição e têm até 6 meses para concluir todo o conteúdo e obter o certificado de participação. Ao se inscrever, o estudante também tem a opção de indicar amigos e concorrer aos seguintes prêmios:

Voucher de 15% de desconto nos exames oficiais do EXIN;

Acesso ao conteúdo exclusivo do evento ON Security;

Mentoria online de adequação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;

Cursos da formação na carreira DPO – Data Protection Officer do EXIN.

As aulas serão ministradas por instrutores especialistas. O curso Fundamentos em LGPD tem duração de 8h e ensinará aos alunos conceitos relacionados à LGPD, características, o que é um Dado Pessoal Sensível, como tratá-lo e, principalmente, como não o tratar.

Fundamentos em LGPD faz parte do programa de qualificação EXIN Privacy and Data Protection, porém adaptado à lei brasileira (LGPD).