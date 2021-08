Dia do Estudante: 6 dicas para a transformação digital das escolas

Da Redação

*Por Christopher Kuhn, que fala sobre digitalização em escolas

A digitalização em escolas e instituições educacionais foi negligenciada. Isso ficou muito claro com a pandemia da covid-19 e o homeschooling.

De um momento para o outro, as aulas tiveram que se tornar digitais: as tarefas foram enviadas por e-mail, as discussões foram realizadas por meio de videoconferência e a lição de casa concluída teve que ser carregada para um servidor da escola.

Então a digitalização em escolas teve que ser feita às pressas, o que deixou sua marca. Muitos alunos, pais e professores se sentiram oprimidos e criticaram os equipamentos técnicos inadequados.

Na Alemanha, os governos federal e estadual estão em processo de disponibilizar 500 milhões de euros para digitalização escolar como parte do DigitalPakt Schule. Até agora, o orçamento tem sido usado para fornecer laptops aos alunos que não tinham nenhum equipamento em casa.

Digitalização em escolas no Brasil

No Brasil, o governo federal encaminhou para o Congresso projeto de lei para regularizar o ensino domiciliar de crianças e adolescentes. Na verdade, são dez projetos em tramitação desde 2012. Passando essa fase legal, precisamos trabalhar a parte tecnológica para impulsionar com sucesso a digitalização em escolas e melhor apoiar os alunos no ensino em casa.

Elaborei essas seis dicas a seguir para ajudar no caminho para uma escola digitalizada.

Treine a equipe, disponibilize especialistas

A supervisão da tecnologia nas escolas é criticada em muitos casos. Frequentemente, um professor cuida da TI paralelamente ao ensino e não é capaz de atender a todas as necessidades.

As escolas podem conter mais de 1.000 alunos e, portanto, devem ter um ambiente de TI semelhante a um negócio. O trabalho do CIO não deve ser feito paralelamente, mas deve ser feito em tempo integral por uma pessoa treinada, a fim de criar estruturas eficazes e profissionais.

Conduza o estado atual e análises de necessidades entre alunos, pais e professores

Antes de fazer novas compras relacionadas a TI, em relação a digitalização em escolas, uma análise deve primeiro ser realizada entre alunos, professores e pais.

Que objetivos eles têm em relação ao uso da tecnologia?

Quais são exatamente as suas necessidades?

O que já funciona bem e onde estão os pontos fracos?

Quão experientes são os alunos, professores e pais no que diz respeito a TI?

E o mais importante, eles estão bem equipados em casa?

Defina serviços de suporte de TI

Com base na análise, uma estratégia de digitalização em escolas adaptada às necessidades do usuário deve ser criada, incluindo a contratação de pessoal especializado e a determinação de ferramentas adequadas para fornecer suporte.

Todos os processos devem ser planejados de acordo com o ITIL, que significa Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, e é uma estrutura para a implementação de ITSM (Gerenciamento de Serviço de TI).

Encontre uma solução ITSM adequada

Para fornecer aos alunos, pais e professores um suporte rápido e eficiente durante o ensino em casa, as soluções de ITSM devem ser cuidadosamente selecionadas e incluir os seguintes componentes:

Baseado em nuvem: se a solução for baseada em nuvem, todos podem acessá-la facilmente de qualquer lugar. Ela também elimina muitas horas de trabalho internas, já que a hospedagem e a manutenção do software são feitas pelo provedor de serviços.

A capacidade de criar notificações personalizadas (tickets) mantém as coisas funcionando perfeitamente em todos os lados e mantém a equipe de suporte técnico e os usuários atualizados. Alunos, pais e professores podem ver rapidamente quando sua solicitação pode ser resolvida com um clique no sistema.

Vários canais de comunicação (multicanal), como e-mail, chat, telefone, mídia social etc., garantem que todos possam escolher seu canal de comunicação preferido, com base na idade e preferências, além de manter a comunicação com o suporte de TI contínua.

No portal de autoatendimento, alunos, pais e professores podem obter informações sobre como resolver problemas simples por conta própria, sem precisar entrar em contato com a TI. Esta é uma boa experiência de aprendizado e motiva os alunos quando eles podem resolver um problema sozinhos. FAQs (perguntas frequentes) e uma base de conhecimento também fornecem um bom suporte inicial.

Garanta a segurança dos dados

A segurança de TI não desempenha apenas um papel importante nas empresas onde o dinheiro está em jogo. Em escolas e instituições educacionais, os dados também são confidenciais e devem receber o mais alto nível de proteção. É por isso que o aspecto de segurança deve desempenhar um papel fundamental na seleção do sistema certo.

As escolas, assim como as empresas, devem cumprir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e multas altas são aplicadas se violarem o regulamento. Portanto, o cumprimento da LGPD deve ser um critério obrigatório no processo de seleção. No que diz respeito à segurança de TI, certos critérios também devem ser considerados, por exemplo, o fabricante deve fornecer atualizações regulares para que não ocorram falhas de segurança.

Treine ainda mais os usuários

A melhor solução de ITSM só é eficiente se todos puderem usá-la. Após a decisão a favor de uma solução, vale a pena fornecer uma comunicação abrangente para alunos, pais e professores, bem como treinamento para todos os usuários.

Em uma sessão de treinamento conjunto, o especialista em TI pode fazer uma demonstração ao vivo, resolver as tarefas de treinamento e responder a quaisquer perguntas.

*Christopher Kuhn é o COO do OTRS Group