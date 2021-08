Felipe Neto testa positivo para Covid-19: Vírus chega por todos os lugares

11/08/2021 | 13:11



O youtuber Felipe Neto anunciou no dia 11 de agosto que testou positivo para o coronavírus, 12 dias após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Em mensagem publicada no Twitter, ele contou que costuma fazer o exame uma vez por semana por precaução e vinha mantendo isolamento social desde dezembro.

Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares.

É importante lembrar que a vacina não impede que a pessoa pegue o vírus, nem a transmissão da doença. Sua principal função é evitar casos graves e óbitos. Assim, mesmo vacinado, a pessoa pode ter a doença de forma leve e é necessário esperar até 15 dias após a vacinação para que a janela de imunização seja concluída, ou seja, para que a pessoa desenvolva anticorpos contra a doença.

No caso de Felipe Neto, o teste positivo veio antes do fim da janela, o que indica que a dose tomada pode ainda não ter gerado anticorpos no corpo dele.

Mais: a segunda dose da vacina também é crucial para reforçar a proteção.