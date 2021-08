Luísa Sonza desabafa sobre a pressão que sofre nas redes sociais:- Tive que me mostrar muito forte em muitos momentos

11/08/2021 | 13:10



Luísa Sonza falou sobre os ataques e a pressão que sofre nas redes sociais. A cantora esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, dia 11, e falou dos comentários de ódio que recebe na internet:

- Eu acho que eu não estava preparada para essa conversa, literalmente, porque eu ainda não tenho como falar sobre isso. Ainda não é uma coisa que passou, que está lá atrás. Eu estou conversando com você e pensando: Deve estar todo mundo me xingando no Twitter. São gatilhos, sequelas que vão se criando com o passar dos anos e que é muito assustador, muito prejudicial.

A cantora ainda comentou sobre seu novo trabalho, que surgiu após um afastamento dela das redes sociais:

- Tem dificuldade na minha vida pessoal, sempre fui uma pessoa fechada, tive que me mostrar muito forte em muitos momentos. Resolvi buscar, na fragilidade, a força.

Luísa ainda analisou sua trajetória artística:

- Eu sempre quis colocar um lado meu mais profundo, mas eu não tinha tanta coragem e segurança como artista. Quanto mais você vai tendo maturidade como artista, se entendendo como pessoa, você consegue se aprofundar mais em você mesmo, e a partir disso, criar um trabalho artístico mais profundo. Eu acho que eu fui evoluindo.