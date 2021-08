5 passeios imperdíveis para o curtir o verão em Park City, nos EUA

Redação

Não é só durante o inverno que a cidade de Park City, no estado americano de Utah, oferece muitas opções de entretenimento para as famílias. Quando a neve derrete e o verão chega, a charmosa região tira vantagem de sua localização privilegiada (no meio das montanhas de Wasatch) e oferece diversas opções de atividades ao ar livre para visitantes de todas as idades e níveis de habilidades. Seja a pé, de bike, de trenó, a cavalo ou até na água, com certeza a diversão é garantida.

5 atividades de verão em Park City

1. Esportes aquáticos

Park City e seus arredores contam com belíssimos rios e lagos de águas claras, como o Rio Weber e Provo, que são perfeitos para esportes aquáticos como rafting, caiaque, tubing (flutuação com boias), stand up paddle e até passeios de barcos e veleiros. Há diversas opções de tours guiados para os grupos de amigos ou famílias aventureiras oferecidos por empresas como All Seasons Adventures, Utah Outdoor Adventure, Destination Sports and Adventure e Park City Rafting. As experiências, que duram de duas horas até um dia inteiro, podem ser customizadas de acordo com o grupo e o nível de habilidade dos participantes.

A Lofty Peaks Adventures oferece várias opções de equipamentos aquáticos, como pranchas de stand up paddle, para aluguel. Já a Park City SUP e a Mountain Vista Touring têm aulas de yoga sobre pranchas, excursões e outras experiências ao ar livre.

2. Utah Olympic Park

Já imaginou experimentar o icônico bobsled no mesmo local que foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002? Durante o verão, os trenós são modificados para deslizar pela superfície de concreto da pista e podem acomodar até três passageiros. O viajante tem como piloto um atleta profissional, que o acompanha decida abaixo, passando por curvas sinuosas e atingindo uma velocidade de até 100 km/h.

O Utah Olympic Park também conta com oito torres para tirolesa, sendo que uma delas leva os visitantes a uma altura de quase 50 metros e chega a 64 km/h. As famílias também podem curtir juntas os diversos circuitos de arvorismo e outras atividades, como o tubing de verão (deslizar na pista sem neve, utilizando boias).

3. Ciclismo

A cidade conta com um sistema enorme trilhas para todos os gostos. Não importa se a preferência do visitante seja por mountain biking, trilhas secundárias de terra, pelas estradas, ciclovias pavimentadas ou até mesmo pela cidade utilizando bikes elétricas.

Se a escolha for mountain biking, a região tem mais de 720 quilômetros de trilhas públicas espalhadas pelas montanhas. Essa atividade pode ser desafiadora para os iniciantes, mas a empresa All Seasons Adventures ajuda quem quer praticá-la pela primeira vez.

Um dos destaques durante o verão, tanto para ciclistas quanto para pedestres, são as ciclovias pavimentadas de Park City. Elas são ideais para quem quer aproveitar os diversos trajetos que passam por belíssimas paisagens sem a necessidade de todos aqueles equipamentos profissionais. O sistema conta com uma mistura de trilhas pavimentadas e de terra, somando quase três mil hectares de espaço preservado dentro e nos arredores da cidade. O trajetos contam com excelentes estrutura e segurança, incluindo placas e sinalizações em pontos estratégicos, que indicam aos visitantes a distância até lugares importantes, bem como o tempo de distância a pé ou de bicicleta.

4. Trilhas a pé

São mais de 720 quilômetros de trilhas que passam pelos bosques de Park City e chegam até o topo de belas montanhas. É possível escolher desde trajetos com pistas pavimentas para toda a família até opções mais íngremes para os mais experientes. Todas elas são tratadas e passam por manutenções constantes para receber a alta demanda do verão.

5. Park City Mountain e Deer Valey

Além dos festivais especiais de verão, os principais resorts de Park City oferecem uma enorme variedade de atividades ao ar livre. Ambos os resorts mantêm em funcionamento os teleféricos e gôndolas, que conectam os visitantes de uma atividade a outra e oferecem passeios com vistas impressionantes para as montanhas.

Em Park City Mountain, os visitantes podem se aventurar na Alpine Slide, uma espécie de escorregador onde dois passageiros por vez deslizam a bordo de um trenó por um trajeto de mais de 914 metros de extensão. Além disso, eles podem curtir a Mountain Coaster, uma montanha-russa que fica literalmente na montanha. Ela atinge a velocidade de 40 km/h e passa por diversas curvas e descidas. O resort conta ainda com pista de golfe e mini golfe.

Já em Deer Valley, além de curtir os diversos shows ao ar livre que acontecem em seu anfiteatro, os visitantes podem participar do Hike and Yoga, uma experiência que mistura trilha guiada pelas montanhas e aula de yoga em um dos lodges do resort. Também é possível fazer um passeio a cavalo no Rancho Boulder Mountain, disponível para todos os níveis de habilidades.

