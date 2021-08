Dia do Estudante: 5 destinos perfeitos para fazer intercâmbio

Redação

Do Rota de Férias



11/08/2021 | 13:15



O Dia do Estudante é celebrado, no Brasil, em 11 de agosto. A data foi estabelecida em 1927 em homenagem aos cem anos de fundação dos dois primeiros cursos de ciências jurídicas do país, ambos em 11 de agosto de 1827: um em Olinda, que deu origem à Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco, e outro em São Paulo, com a edificação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

O ensino de forma geral e o desenvolvimento da escola no Brasil, à época, marcaram o governo de D. Pedro I, que desembarcara com a corte portuguesa alguns anos antes no país fugindo dos avanços ocupacionais de Napoleão Bonaparte na Europa.

Dia do Estudante: 5 lugares para fazer intercâmbio

De acordo com dados divulgados pela Belta (Associação das Agências de Intercâmbio do Brasil), cerca de 380 mil brasileiros fazem intercâmbio anualmente. Os destinos mais procurados são Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Austrália, todos ligados ao idioma inglês.

Para celebrar o Dia do Estudante, confira alguns detalhes de como é estudar nesses países:

Canadá

O Canadá é o segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia. Sua população, de cerca de 35 milhões de pessoas está espalhada por dez províncias e territórios, a maior parte deles no sul do país. O destino é muito procurado por intercambistas graças à fama de ser adepto à recepção de brasileiros. Por isso, não faltam agências que promovem o estudo de estrangeiros nas escolas da região.

Os lugares mais procurados para se estabelecer são Toronto, Vancouver, Quebec e Montreal. O país oferece mais de 10 mil programas de graduação e pós em 95 universidades públicas e privadas. Além disso, há inúmeras escolas de idiomas e de cursos técnicos que oferecem oportunidades de intercâmbio no Canadá.

Estados Unidos

Aproveite o Dia do Estudante para pesquisar oportunidades de ensino nos Estados Unidos, algo que passa na cabeça de muitas pessoas. As cidades com mais opções para intercambistas são Nova York, Fort Lauderdale, Miami, San Diego, San Francisco, Chicago e Boston, que atraem por localização, qualidade de vida e entretenimento. Todas elas contam com muitas escolas e faculdades.

Irlanda

A Irlanda é o destino da Europa onde os estudantes internacionais se sentem mais satisfeitos. Muitos são os motivos, como os preços mais em conta, a receptividade do povo e a infraestrutura estabelecida para receberm quem chega de fora em busca de ensino.

Entre os destaques do país estão ainda as belas paisagens naturais e históricas e cidades universitárias repletas de atividades culturais e sociais. Os principais destinos são Dublin, Cork, Limerick e Galway.

Reino Unido

O Reino Unido é mais um lugar que vale ser pesquisado por intercambistas no Dia do Estudante. Trata-se de um lugar perfeito para estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo, já que a oferta de empregos é grande por lá.

Os principais destinos para estudar na região são Aberdeen, Edimburgo, Belfast, Manchester, Liverpool, Norwich, Oxford, Cambridge, Londres, Bristol, Brighton, Torbay e Bournemouth. Além de ter boas universidades e escolas, todas essas cidades são grandes polos culturais.

Austrália

Um dos principais objetivos de brasileiros que vão estudar na Austrália é desenvolver a fluência em inglês. O país oferece uma grande variedade de opções de estudo para estrangeiros, com mais de 1.200 instituições e 22 mil cursos de idiomas disponíveis.

Os principais destinos são Sydney e Melbourne. Praias, clima parecido com o de grandes cidades brasileiras, centros urbanos com gente de todo o mundo e população acolhedora traçam o panorama da Austrália, mais um país que merece atenção no Dia do Estudante.