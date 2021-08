TikTok exibe maratona de visitas guiadas a museus brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/08/2021 | 12:18



Além de oferecer conteúdo de entretenimento, o TikTok conta com uma série de materiais para quem ama atrações culturais. Entre 11 a 15 de agosto, a plataforma de vídeos curtos vai transmitir uma maratona de visitas guiadas a cinco museus brasileiros: Instituto Ricardo Brennand, Museu do Amanhã, Museu do Futebol, Paço do Frevo e o recém-reinaugurado Museu da Língua Portuguesa.

TikTok exibe visitas guiadas a museus brasileiros

As visitas guiadas online fazem parte de uma iniciativa para celebrar a Semana dos Museus. O projeto começa na quarta-feira (11), às 10h, com um tour virtual pelo Instituto Ricardo Brennand (@institutorb) , que guarda um valioso acervo artístico e histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. No dia 12, quinta, às 15h, o Museu do Amanhã (@museudoamanha) vai apresentar a exposição “Coronaceno: Reflexões em Tempos de Pandemia”, que tem como objetivo incentivar a reflexão sobre os impactos da pandemia no mundo e as perspectivas de mudanças no estilo de vida da humanidade. Já na sexta-feira (13), às 16h, é dia de falar sobre futebol e vibrar com a mostra “Tempo de reação – 100 anos do goleiro Barbosa”, do Museu do Futebol (@museudofutebol), dedicada aos 150 anos da invenção da função de goleiro e que homenageia, em especial, Moacyr Barbosa, um dos grandes nomes da posição.

O Museu da Língua Portuguesa (@museudalinguaportuguesa), reinaugurado este mês em São Paulo, promove seu primeiro passeio virtual na plataforma no sábado (14), às 16h, convidando os visitantes a mergulhar na diversidade do idioma por meio de instalações interativas e lúdicas. Para fechar a programação da Semana dos Museus, no domingo (15), o Paço do Frevo (@pacodofrevo) fará um tour virtual mostrando o espaço da instituição e ainda apresentará uma “batalha de passinhos” com movimentos do frevo, levando alegria e diversão para toda a comunidade da plataforma.

Para participar da ação e se juntar às lives culturais do TikTok, confira a página da Semana dos Museus no aplicativo e conecte-se a partir do dia 11 de agosto aos perfis dos museus brasileiros selecionados.