Ex-Zorra Total fala sobre traição de Gabigol durante namoro com Rafaella Santos e critica desempenho do jogador na cama: - Fez o básico

11/08/2021 | 12:10



Parece que a polêmica acerca do relacionamento entre Rafaella Santos, a irmã de Neymar Jr., e Gabigol ainda vai dar o que falar - isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a ex-atriz do Zorra Total Taty Sindel decidiu falar sobre seu caso com o jogador em uma entrevista que irá ao ar nesta quarta-feira, dia 11.

Taty Sindel, que participou do Miss Bumbum 2021 e chegou a roubar a faixa da vice-campeã do concurso, acabou falando sobre o assunto em conversa com o youtuber Bruno di Simone do canal Na Real, e entregou que acabou se envolvendo com o craque enquanto ele ainda estava em um relacionamento, apesar de afirmar que só ficou sabendo disso depois do affair:

- Foi uma vez só [que nós ficamos]. Meu Deus, eu não vou mentir. [Ele] estava [namorando]! Na verdade, as pessoas estavam especulando [se ele e Rafaella estavam ou não juntos] porque eles brigavam muito. Mas depois eu fui descobrir que estavam juntos, sim.

A experiência com Gabigol, no entanto, não parece ter sido uma das melhores! Durante o bate papo, Taty teria classificado o desempenho do esportista na cama como feijão com arroz:

- Normal para médio. Fez legal, fez o básico.

Eita! De acordo com a colunista, o papo completo deve ser publicado no canal ainda nesta quarta-feira.