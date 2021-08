Corpo de mulher é encontrado em escadão no Jardim Alvorada

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 11:44



Na manhã desta quarta-feira (11), uma mulher - que não foi identificada mas com idade aparente de 27 anos - foi encontrada morta em uma vala no Jardim Alvorada, em Santo André. O corpo da vítima estava ao lado da EE (Escola Estadual) Fioravante Zampol, no escadão que liga a Avenida Brasília com a rua Lucélia, altura do número 5.

Segundo informações iniciais, o corpo da mulher estava somente com um sutiã e havia sangue no local, além de machucados pelo corpo da vítima.

A causa da morte ainda está sendo investigada e a ocorrência foi encaminhada ao 6º DP da cidade.