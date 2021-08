Tatá Werneck completa 38 anos e recebe homenagem divertida de Rafael Vitti

11/08/2021 | 11:43



Tatá Werneck, que completa 38 anos de idade nesta quarta-feira, 11, recebeu uma homenagem do marido nas redes sociais. A apresentadora e o ator são pais da pequena Clara Maria. Rafael Vitti publicou uma série de fotos no Instagram, além de tentativas do casal de fazer dancinhas no TikTok. "Aniversário da 'Minduca' hoje, 5 anos que a gente compartilha a vida juntos. Não vou dizer que é fácil, porque nunca é fácil se relacionar. Mas uma coisa é certa: a gente se diverte muito quando não tá discutindo (risos)", escreveu Vitti.

Ele também provocou, de forma divertida, a companheira: "não fica brava que eu postei a gente tentando fazer dancinha do TikTok. Somos cringes e isso é maravilhoso. Te amo! Feliz aniver, 'mindu'", concluiu. Tatá Werneck comentou: "eu sabia que aquele vídeo seria usado contra mim. Eu também te amo", disse. A publicação foi curtida e comentada por familiares e amigos, como as atrizes Carol Castro, Larissa Manoela e a cantora Luisa Sonza.