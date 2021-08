Baldy assina ordem de serviço de modernização das estações São Caetano e Utinga da CPTM

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 11:24



O secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, assinou, na manhã desta quarta-feira (11), ordem de serviço para modernizar as estações de São Cetano - Walter Braido e Utinga, em Santo André, que pertencem a Linha 10 - Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Com aporte de R$ 52 milhões, as obras deverão ser entregues dentro de 18 meses e visam resolver problemas de acessibilidade, assim como diminuir o tempo entre os trens. Do montante, a estação de São Caetano deverá receber R$ 30 milhões e Utinga, R$ 22 milhões.

Além de Baldy, o evento contou com a presença do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), a deputada estadual por São Bernardo Carla Morando (PSDB), o deputado estadual por São Caetano Thiago Auricchio (PL), além do presidente da CPTM, Pedro Moro. O grupo também realizou espécie de vistoria pela estação.

As reformas fazem parte de projeto da CPTM que visa modernizar toda a Linha 10 - Turquesa.