Após término, Gabi Martins e Tierry se apresentam juntos e agitam a internet: Chocado com eles cantando de mãos dadas

11/08/2021 | 11:11



Gabi Martins e Tierry terminaram o relacionamento e o cantor inclusive apagou as fotos com a ex-BBB de seu perfil do Instagram.

No entanto, na noite da última terça-feira, dia 10, os dois se apresentaram juntos no programa Música Boa Ao Vivo e deixaram os internautas agitados. Isso porque eles se abraçaram e deram as mãos ao longo do show. No Twitter, pessoas comentaram sobre a situação:

Gente, Gabi Martins e Tierry não tinham terminado o namoro? Eu tô chocado com eles cantando de mãos dadas agora no Música Boa.

Momento constrangedor no Música Boa Ao Vivo, Gabi Martins e Tierry cantando juntos e acabaram de terminar. Coitados, gente...

Ué, mas Gabi Martins e Tierry não terminaram? Tão cantando juntos no Música Boa hahahah coragem.

Depois da notícia de que o casal teve uma briga também na última terça-feira, surgiram rumores de que Gui Napolitano, ex de Gabi Martins, teria sido um dos motivos para o término.

No entanto, de acordo com o colunista Leo Dias, a ex-BBB afirmou que o motivo da briga não teve ligação com Gui. Ele, por sua vez, também se manifestou sobre o assunto:

- Me tirem dessa história de separação. Gabi é devidamente bloqueada por mim.