Dia do Estudante: apps e programas gratuitos essenciais para estudar

Usar computador e smartphone para estudar tornou-se mais do que importante: trata-se de algo vital em tempos de pandemia. Entretanto, mais do que usar apps específico ou programas dedicados a ler ou escrever algo, um trunfo para maximizar o aprendizado é fazer o PC “conversar” com o telefone.

Como hoje (110 é comemorado o Dia do Estudante, o 33Giga faz uma lista com as melhores plataformas que permitem interação quase que completa entre desktops e smartphones. São programas de trocas de arquivos, edição de textos e muitos trabalho colaborativo entre as máquinas.

No Dia do Estudante, chega de usar o WhatsApp ou o Messenger do Facebook para “guardar lembretes” e acessar em outra máquina. Todos eles são gratuitos e estão disponíveis para PC, Android e iPhone. Confira.

Google Drive + Pacote de Escritório do Google

Esse é o serviço perfeito para o Dia do Estudante ou qualquer outra data. Oferece disco virtual (com 16 GB), permite edição de textos, planilhas e apresentações. Basta ter uma conta do Google (se você tem um GMail ou um perfil na loja de apps do Android, então já possui acesso ao serviço). Cria algo e imediatamente ele está na outra máquina – de desktop para smartphone ou vice-versa.

Na mesma pegada, oferece também o Calendar (agenda) e o Keep (para notas rápidas). O Meet, para aulas e videochamadas, funciona muito bem na versão PC e para smartphone.

Air Droid

Esse serviço leva até a tela do PC tudo o que você tem em seu smartphone. No computador, basta abrir o endereço https://web.airdroid.com em seu navegador favorito. Logo, na tela, aparecerão fotos, textos, arquivos e o que mais estiver em seu telefone. Então, você pode gerenciar tudo (editar, deletar) de forma mais fácil, por meio do computador.

Para que desktop e smartphone conversem por meio do Air Droid, é necessário ambas as máquinas estarem na mesma rede. Durante a conexão, as atividades realizadas por meio do computador já são salvas no celular. Não há demora na sincronia e é uma mão na roda para quem estuda muito no celular e, depois, quer organizar atividades na máquina de mesa.

Opera Flow

A Opera, como o 33Giga defende independentemente de ser Dia do Estudante, tem alguns dos melhores navegadores web. E um dos trunfos deles é a sincronia entre as versões para desktop como mobile. Os browsers contam com um recurso chamado Flow, que permite trocar informações (como links) entre diferentes plataformas.

Com um toque, algum conteúdo é salvo e, independentemente de onde você abrir o navegador, a informação estará lá.

Outra boa sacada da Opera, quando o assunto é interoperação entre máquinas, é o navegador mobile Opera Touch, com uma interface que privilegia o uso em movimento. Por meio dela, é possível operar o browser com uma mão e poucos dedos e movimentos – e, dentro dessas possibilidades, o Flow também facilitar enviar ao desktop o que se deseja.