Polícia Militar prende dois homens por roubo em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 09:56



Equipe de policiais militares do 10º Batalhão, prenderam, na tarde desta terça-feira (10), dois indivíduos por roubo de veículo no bairro Parque Novo Oratório, em Santo André. Os policiais realizavam patrulhamento quando encontraram com os criminosos com o carro roubado e portando uma pistola. Após breve acompanhamento, os homens bateram contra outro veículo que estava na rua e passaram a fugir a pé, mas em seguida, foram detidos e conduzidos ao 5º Distrito Policial.